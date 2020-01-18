وزير الخارجية الباكستاني: ايران تريد خفض التصعيد

أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الذي زار واشنطن وطهران في أسبوع عن ثقته بأن إيران تسعى إلى خفض التوترات.

وناقش قرشي مسألتي إيران وعملية السلام في أفغانستان مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، بعد خمسة أيام على اجتماعه مع روحاني.

وبينما أحجم قرشي عن الإفصاح إن كان ينقل أي رسائل، قال إنه يفهم أن الإيرانيين “لا يريدون تصعيد الأمور”.

وأضاف للصحافيين في واشنطن: “أنهم لا يريدون الحرب، ولا يريدون مزيداً من سفك الدماء”.

وأقدمت الولايات المتحدة في 3 يناير على قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري في غارة بطائرة مسيرة خلال زيارته بغداد.

وقال إن الإيرانيين “سلطوا الضوء على القضايا والاختلافات التي كانت لديهم مع دول مهمة أخرى في المنطقة”. وتابع قرشي “قالوا إنهم على استعداد للمشاركة على أي مستوى وبأي شكل”.

وعام 2018 انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق نووي مع إيران وفرض عقوبات شاملة تهدف إلى الحد من نفوذ طهران الإقليمي.