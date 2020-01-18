فيسبوك تتراجع عن وضع الإعلانات في واتس اب

بعد 18 شهراً على الخطة المثيرة للجدل بوضع إعلانات عبر تطبيق واتس اب، أكدت مصادر مطلعة على الملف أن شركة فيس بوك تراجعت عن استغلال مستخدمي أحد أشهر تطبيقات التواصل الإجتماعي.

وبحسب ما أفادت به المصادر لصحيفة “وال ستريت جورنال” في عددها الصادر اليوم، فإن العاملين لدى واتس اب انكبوا في الفترة الماضية في محاولة دراسة الطريقة الأمثل لوضع الإعلانات داخل التطبيق، في محاولة منهم لجعل التطبيق يدر أرباحاً بشكل مباشر.

وتابعت المصادر أنه في وقت لاحق، ألغى المبرمجون البرمجيات الخاصة بالإعلانات بشكل كامل من مشروعهم.

ويمثل هذا الخبر انعطافاً كاملاً في الاستراتيجية التي كان الشركة المالكة لواتس اب قد أعلنتها لتحويل التطبيق إلى مصدراً جديداً للدخل.

يشار إلى أن شركة فيس بوك اشترت واتس اب بشكل كامل لقاء صفقة بقيمة 22 مليار دولار عام 2014، مع العلم أن التطبيق لم يبدأ بدر الأموال بشكل مباشر على الرغم من استخدامه من قبل أكثر من 1.5 شخص حول العالم.

وكانت فيس بوك كشفت في 2018 عن خططها بمحاولة استغلال التطبيق لجني المزيد من الأرباح عبر طرق مختلفة، ومن بينها بيع الإعلانات.

ولفت التقرير إلى أنه في حين باتت فكرة إدخال الإعلانات على التطبيق مسألة ملغية، على الأقل حتى الآن، إلا أن جهوداً قد تظهر في مرحلة مقبلة لتحويل تطبيق واتس اب بيزنيس، المخصص للشركات، إلى مصدر جديد للأموال.

يذكر أن مؤسسي التطبيق الشهير أعلنوا استقالتهم من فيس بوك لأسباب عديدة، وقد وصفها البعض أنها رداً على خطط فيس بوك بوضع إعلانات داخل التطبيق، ما يخالف مع قوانينهم التي وضعها الإثنان عام 2016 بأنه من المستحيل بتاتاً نشر الاعلانات داخل التطبيق.