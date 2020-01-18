أردوغان يفشل محاولة “أوغلو” لدخول الانتخابات التركية

أفشل نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان محاولة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو لدخول الانتخابات التركية وأقصى حزبه رسمياً من المشاركة في الانتخابات بحجة أنه لم يستكمل المسوغات القانونية الرسمية.

وبحسب التفاصيل فقد استبعدت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا حزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، من القائمة الخاصة بالأحزاب السياسية التي يحق لها خوض أية انتخابات محتملة قد تشهدها البلاد.

جاء ذلك بحسب قائمة كشفت عنها اللجنة المذكورة، أمس الجمعة، وضمت 15 حزبا يحق لها دخول الانتخابات، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة.

القائمة المذكورة خلت من اسم حزب “المستقبل” الذي أسسه داود أوغلو، في ديسمبر/الماضي، بدعوى أنه لم يستكمل بعد الشروط اللازمة، وفق بيان الهيئة العليا.

وبينما لم توضح اللجنة تلك الشروط، قال محللون سياسيون إن هذه خطوة استباقية اتخذها نظام أردوغان لوقف جذب الحزب كثيرا من المنتمين للعدالة والتنمية، الذي يشهد منذ فترة انشقاقات في صفوفه.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.