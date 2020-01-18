30 شركه محلية وعالمية تطرح عشرات الوظائف للسعوديين

تنظم جامعة الفيصل المعرض الوظيفي التاسع الثلاثاء القادم الموافق 21 يناير 2020 ويسمتر ثلاثة أيام في مقر الجامعة بالرياض.

ويأتي المعرض بنسخته التاسعة لهذا العام في إطار ما تقدمه الجامعة من خدمات ما بعد التخرج ومن خلال قسم علاقات الخريجين والتوظيف، الذي يسعى لتوظيف جميع الخريجين في المجالات المختلفة، التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، حرصاً على العلاقة بين الخريجين والجامعة، وضمن منظومة تواصل التي صممت خصيصاً لذلك وهي رابطة الخريجين.

ويشارك بالمعرض نحو 30 شركه محلية وعالمية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ويمكن للزوار استعراض مجالات التوظيف في تخصصات تقنية وهندسية وصحية متعددة, ما يتيح للجهات المشاركة التواصل المباشر مع الباحثين عن عمل بفعالية أكثر.

يذكر أن المعرض حقق نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية، أسهمت بشكل فعّال في توفير طاقات شبابية مؤهلة للتوظيف.