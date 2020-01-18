الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا

أعلن رؤساء الأندية الايرانية الأربعة المشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 ، عن الانسحاب من البطولة احتجاجا على قرار الاتحاد الآسيوي الداعي لاستضافتها الأندية الأسيوية على أرض محايدة خارج إيران. بحسب وكالة فارس.

وتوصل رؤساء أندية “برسبوليس” و”استقلال” و”شهرخودرو” و”سباهان” في اجتماع اليوم السبت، لقرار موحد بعدم المشاركة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، احتجاجا على سلب حق الاستضافة منها عبر القرار الذي اتخذه الآسيوي وأبلغ به الاتحاد الايراني رسميا الجمعة.

ووقع رؤساء الاندية الاربعة بعد التباحث مع مسؤولي الاتحاد الإيراني ووزارة الشباب والرياضة على بيان مشترك اليوم، وأرسلته إلى رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشددت الأندية الايرانية على أنها لن تخضع لقرار الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، ولن تستضيف أي ناد على أرض محايدة.