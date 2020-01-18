اختتام برنامج تدريب المفتشين المشاركين في أعمال تعداد السعودية 2020 بالطائف

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في أعمال مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 2020 بمحافظة الطائف في مرحلته الأولى.

وجاءت الفعاليات بمشاركة أكثر من 130 متدربا، بمسرح الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بحضور فهد المطيري نائب أول مشرف تعداد السعودية 2020 والمدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومنسوبو تعداد السعودية 2020 وعدد من منسوبي التعليم.

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير عددا من المحاضرات تناولت شرح الترتيبات التي تسبق العد، التوعية الإعلامية، إرشادات الأمن والسلامة، قواعد السلوك المهني، مناقشة عامة لتختتم فعاليات البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 7 أيام بالتقييم.

من جانبه، أشاد فهد المطيري بالتكامل والتناغم بين هيئة الإحصاء والجهات الحكومية والأهلية فيما يخدم تعداد السعودية 2020 مقدمًا شكره لمدير تعليم الطائف على جهوده لتوفير كل ما تحتاجه هيئة الإحصاء في الطائف ومقار لتعداد السعودية 2020 وكذلك مقر البرنامج التدريبي.

وأضاف المطيري أن هيئة الإحصاء استقطبت 8 مساعدين من تعليم الطائف بالإضافة بصدد ترشيح

87 مفتش في محافظات شرق مكة بالإضافة إلى أكثر من 600 مراقب و حدود 2800 باحث.

وقال المدير العام للتعليم في الطائف أن إدارته سخرت جميع إمكانياتها البشرية ومقارها التعليمية بما يضمن نجاح تعداد السعودية 2020.