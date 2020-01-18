طالب بسنّ قوانين رادعة.. عضو الشورى “السفياني”: جهات حكومية تستثمر في المشاهير لتجميل صورها

أوضح عضو الشورى الدكتور عبدالله السفياني أسباب مطالبته الجهات الرقابية بتتبع أعمال الجهات الحكومية والتأكد من العقود التي تبرمها مع بعض المشاهير لتجميل صورتها أمام الرأي العام، كذلك التأكد من أن الصدى الإعلامي يوازي المخرجات التي يلمسها المواطن.

وقال: إن “بعض الوزارات تحولت لمنصات إعلامية لتترك أعمالها والبعض منها انصرف للتحول الرقمي على حساب الميدان وأرجع سبب اتجاه هذه الجهات للمشاهير لضعف أداء إدارات العلاقات والإعلام لديها وغياب النظام الضابط والصارم لأعمال المشاهير واعتبر هذا ضرباً من ضروب الفساد الذي لابد أن يُحاصر ويُطوق بالأنظمة الفعالة إذا ثبتت مخالفته”.

وقال “السفياني”، في تصريحات لـ”الوئام”: “من المهم أن يكون في كل إدارة حكومية إدارة للعلاقات والإعلام ولكن أن تنصرف هذه الجهود للتكريس الإعلامي عن طريق المشاهير أو شبكات التواصل أو حتى الإعلام التقليدي على حساب أعمالها المُناطة فهنا نقطة الخلاف،فهذه الأجهزة التنفيذية تنفذ أعمال كثيرة للمواطنين حسب اختصاصاتها لكن المؤسف أن تتحول هذه الجهات الحكومية لمنصات إعلامية وتهمل أعمالها” .

وأضاف:”والمشكلة أنه لا يوجد حتى اللحظة نظام موحد يُنظم أعمال المشاهير والإعلان والتسويق وكثيراً منهم لا يحمل تصريح فهو يعمل بمفردة ولا يخضع لنظام الضريبة ولا التجارة ولا البلديات لذا لابد من تنظيم عملهم وبالتالي ضبط علاقاتهم بالجهات الحكومية فالجهات التي تعمل وتجتهد هذا سينعكس على رضا المواطن وهذا هو إعلامهم الحقيقي لكن الحاصل هو تعاقد الجهات الحكومية عبر إدارة العلاقات والإعلام مع شركات إعلامية وهذه الشركات تتعاقد مع المشاهير ويدفع لهم مبالغ لانستطيع تحديد رقمها”.

وأوضح: “طالبت الجهات الرقابية بتفحص هذه العقود والتأكد من نظاميتها وتمحيص هذا الصدى الإعلامي وهل يعكس صورة فعلية وصحيحة لما تقدمه هذه الجهات الحكومية لما يحصل على أرض الواقع أم أنه زخم إعلامي مبالغٌ فيه وهالات إعلامية يراد بها تغطية العجز الحاصل لدى بعض الوزارات”.

وأشار: “كانت الجهات الحكومية تتواجد عن طريق إدارة الإعلام لديها لكن منذ فترة أصبحت تتعاقد مع شركات إعلامية لصناعة أفلام ترويجية ومحتوى عبر شبكات التواصل بل إن حسابات بعض الجهات تُدار عبر شركات ونحن نُثمن جهود الوزارات والجهات الحكومية ونتمنى أن تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن لينعم بحياة كريمة صحياً وتعليمياً وعدلياً”.

‏واختتم:”نخشى أن بعض هذه الجهات التعليمية والصحية والخدمية انشغلت عن برامجها الأساسية بالبهرجة الإعلامية وتطبيقات تحسين الصورة وأنفقت أموالاً طائلة من أجل تحقيق هذا الهدف غير المشروع!وأعتقد شخصياً أن هذا نوع من الفساد الذي ينبغي أن يحاسب كل متورط فيه”.