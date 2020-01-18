بومبيو يدعو دول العالم لتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء السبت، دول العالم إلى تصنيف حزب الله في لبنان منظمة إرهابية.

وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة، عن أنها صنفت حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي، منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصوله.

وتزايد الضغط على مليشيا حزب الله الإرهابية اللبنانية في ألمانيا خلال 2019، للدرجة التي دفعت برلين للشروع رسميا في حظرها بعد عدة خطوات أدت لتضييق الخناق عليها طوال العام الذي يبدو أنه لن يطوي أيامه دون أن يضع البلاد أمام الخطوة النهائية في طريق الخلاص من أنشطة الحزب المزعجة.