الجيش الليبي: أردوغان ينقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات أمام العالم إلى ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات أمام العالم إلى ليبيا.

وتداولت صحف ليبية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر عشرات السوريين بزي عسكري، داخل طائرة، مشيرة إلى أنهم في طريقهم إلى ليبيا عبر تركيا.

فيديو.. مرتزقة سوريين موالين لتركيا في طريقهم إلى ليبيا للانضمام لميليشيات الوفاق https://t.co/B0a72Dby3K pic.twitter.com/HifYCRxzQI — صحيفة الوئام (@alweeamnews) January 18, 2020

ويظهر الفيديو يظهر عددا من المرتزقة السوريين على متن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية، قبيل انتقالهم إلى العاصمة الليبية طرابلس للانضمام إلى صفوف مليشيات حكومة الوفاق.

يأتي ذلك بعد تداول صحف عالمية خبرا يفيد بأن 2000 مقاتل سوري وصلوا إلى ليبيا، قادمين من تركيا، للقتال بجانب ميليشيات الوفاق، المدعومة من تركيا.