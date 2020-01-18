بالصور.. وثيقة سرية تكشف مخططات إيران النووية منذ 2002

كشفت وثيقة سرية عن مخطط إيران في الحصول على سلاح نووي منذ عام 2002 على الرغم من ادعائها بأن استخدامها للتكنولوجيا مخصص للأغراض السلمية.

وتظهر الوثيقة التي حصل عليها موقع ديلي ميل، اقتراحات لعلماء وخطوط عريضة بشأن الحصول على “رأس حربي”، مع إعطائهم الضوء الأخضر من قبل أكبر مسؤول نووي في طهران.

الوثيقة معنونة بتاريخ 28 نوفمبر 2002، وفيها يطلب مسؤول إيراني رفيع المستوى “معايير رأس حربي مثبت على صاروخ”.

ويوجد في الجزء العلوي الأيسر من الوثيقة ملاحظة من موشن فخري زاده، رئيس قسم العلوم النووية في إيران، كتب فيها “بسم الله. الآن في مرحلة العلاج. الرجاء أرشفة النص الأصلي للوثيقة. فخري زاده “.

وفي الوثائق يظهر فخري زاده إلى جانب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ما يسلط الضوء على مدى قوته، حسب التقرير.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، أصبح مصير الاتفاق النووي على المحك، بعد تفعيل الأوربيين في وقت سابق هذا الأسبوع آلية تفعيل فض النزاع، إثر اتهامهم إيرن بخرق بنود الاتفاق.

وفي مقابلة حصرية مع موقع ميل أونلاين قال كبير مؤلفي التقرير جون بيرد الذي قاد سياسة كندا الخارجية من 2011 إلى 2015، إن إيران هي “أكبر منظمة إرهابية في العالم”.