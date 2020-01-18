طقس الأحد.. سماء غائمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد، لافتة إلى تكوّن تشكيلات لسحب رعدية على بعض المناطق.

وقالت في بيان رسمي: “سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق”

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية) وكذلك على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) متوقعة تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات الغربية، والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وغرب المملكة.

في السياق، أعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية، هطول أمطار على محافظة القنفذة، مطالبا السائقين بتوخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول.