تحديث يوقف خاصية “حجب الضوضاء” في سماعات آبل

قال عملاء لشركة آبل إن تحديث البرمجة الثابتة للسماعات اللاسلكية، الذي أطلقته الشركة مؤخرا، يعطل عمل أحد أبرز الميزات التي أدت لرواج تلك السماعات بين محبي آبل؛ وهي خاصية حجب الضوضاء.

وبحسب موقع The Verge، فهناك تقارير تشير إلى تقلص قدرة السماعات على حجب الضوضاء المحيطة، عقب تحديثين متعاقبين أجريا بشأن السماعات.

وقال مستخدمون إن التحديث الأخير جعلهم يلاحظون فرقا في أداء السماعات.

ويقول موقع Rtings.com، المتخصص بالتحليلات التكنولوجية، إنه “بعد التحديث إلى النسخة 2C54، قمنا بإعادة اختبار السماعات، وأظهرت النتائج انحدارا واضحا في خواص العزل، ولا سيما في المدى العميق للصوت”.

وأضاف الموقع أن هذا يعني أنه “لدى تفعيل خاصية عزل ضوضاء المحيط، لم تقم السماعات بمهمة عزل أصوات محركات الطائرات والحافلات منخفضة التردد كما كانت تفعل قبل التحديث”.

وفي تقييم أجراه أحد مستخدمي موقع Reddit، اشتكى المستخدم من سماعه الأصوات المحيطة بشكل أكبر في مترو نيويورك وضوضاء الطائرات، عقب قيامه بالتحديث.

“لا يمكنني إثبات قيامهم (شركة آبل) بخفض إلغاء الضوضاء المحيطة، لكنني أستطيع إخباركم أنني أستطيع سماع ضوضاء أكثر في طريقي إلى المنزل. وبينما كان هناك صمت تام (سابقا)، أستطيع الآن سماع أصوات أكثر في محيطي. هل هي من عقلي؟”.

ولفت موقع The Verge إلى أن شركات أخرى واجهت الخلل ذاته بشأن خواص حجب الضوضاء، مثل سوني وبوز، التي بادرت بزيارة منازل عملائها لمساعدتهم في تخطي المشكلة.