تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بـ “الفيروس الغامض” في الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين عن تشخيص 17 حالة جديدة بالإصابة بمرض الرئة الغامض في مدينة ووهان بوسط الصين.

وإلى الآن، توفي اثنان من المرضى في الصين بسبب المرض الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، والذي يعتقد أنه نشأ داخل سوق للحيوانات في ووهان.

وقالت السلطات الصحية في ووهان اليوم الأحد إن الرقم المعدل جاء بعد فحص الخبراء للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة غير المعروفة في العديد من المستشفيات. وبذلك يصل العدد الإجمالي للمرضى الذين تم تشخيصهم في الصين إلى 62 حالة.

ووفقا للسلطات الصحية فإن من بين المرضى الـ 17 الذين تم تشخيصهم حديثًا بالفيروس الجديد، هناك ثلاثة في حالة حرجة، وباقي المرضى حالتهم مستقرة.

وستواصل السلطات إجراء الفحوصات على الحالات المشتبه بها.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه إلى الآن ليس هناك “دليل واضح” على انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان.

لكن ظهور الفيروس يثير المخاوف ففي هذا الوقت يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتم تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في العديد من المدن الصينية وفي دول أخرى مثل تايلاند واليابان.

وفرضت المطارات في العديد من الدول المجاورة للصين إجراء اختبارات حمى على الوافدين. وفي الولايات المتحدة، بدأت مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس إنجليس إجراء فحوصات صحية للقادمين من ووهان.