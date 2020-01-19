مسؤول: احترازات كويتية لمواجهة سلالة غامضة من فيروس سارس

مع عودة ظهور فيروس غامض من سلالة فيروس “سارس”، وهو من مجموعة فيروس “كورونا”، في مدينة ووهان وسط الصين وتسجيل وفاة في الإمارات واصابتين في تايلاند وأخرى في اليابان، اتخذت وزارة الصحة الكويتية عدداً من التدابيروالإجراءات الاحترازية، وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الاعتيادية.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن مدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد الغملاس القول إن الكويت اتخذت هذه الإجراءات على الرغم من عدم صدور أي تعليمات جديدة من منظمة الصحة العالمية،مشيراً إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في المدينة الصينية، وفقاً لتقارير المنظمة، بلغ 41 شخصاً (حتى صباح أمس)، بينها 7 حالات خطرة.

كما كشف مسؤولون صينيون عن تسجيل ثاني حالة وفاة لرجل يبلغ 69 عاماً،بعد الإعلان سابقاً عن حالة الوفاة الأولى التي كانت لمصاب يبلغ 61 عاماً، تعرض لضيق شديد في التنفس والتهاب رئوي حاد، إلى جانب أنه كان يعاني من أمراض مزمنة بالكبد وأورام في البطن، علماً أن مركز أبحاث “إمبيريل كوليدج” في لندن يرجح أن عدد الإصابات قد يكون 1723 مصاباً على الأقل.

واستند الباحثون في هذه الخلاصة إلى عدد الحالات التي تمّ الكشف عنها خارج الصين – اثنتان في تايلاند وحالة في اليابان – لاستنتاج عدد الأشخاص المصابين في ووهان، بناء على قاعدة بيانات الرحلات الجوية الدولية المغادرة من مطار ووهان.