متظاهرون يحرقون مقر “حزب الله” العراقي في النجف

ذكرت مصادر أمنية أن محتجين قاموا بحرق مقرا لكتائب حزب الله العراقي بالكامل قرب جسر الاسكان في محافظة النجف مساء امس السبت.

وقام محتجون بغلق البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولي بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.

ويأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات، المنتهية صباح الإثنين.

ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من يناير الجاري بانقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.