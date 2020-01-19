تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في رئاسة شؤون الحرمين #وظايف_شاغرة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر عددٍ من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي للرجال والنساء.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بمسميات:

– مترجم لغات (رجال ونساء)

– مدقق لغوي (رجال)

– مهندس صوتيات (رجال)

– منتج تقارير وأفلام (رجال)

– باحث شرعي (رجال)

– مصمم جرافيك (رجال)

– فني بث تلفزيوني (رجال)

وسيبدأ موعد التقديم -بمشيئة الله- اليوم الأحد الموافق 24 /5 /1441 هـ, وينتهي يوم الخميس الموافق 28 /5 /1441هـ.

ومن شروط التقدم للوظيفة:أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وطباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة “أبشر” في حالة القبول المبدئي والاستعداد للعمل في أي وقت.

أن لا يكون على رأس عمل آخر وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة واجتياز المقابلة الشخصية.

وسيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة علماً أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً.