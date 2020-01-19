عاجل… مصدر يمني: ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف معسكر مأرب إلى 75 قتيلاً

أكد مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف معسكرا في مدينة مأرب، شرقي اليمن، إلى 75 قتيلا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الهجوم الذي استهدف يوم أمس السبت مسجدا بمعسكر الاستقبال بمنطقة الميل تسبب أيضا في سقوط مئة جريح.

وأشار إلى أن الهجوم نُفذ عبر طائرات مسيرة، وأدى إلى تدمير المسجد وتضرر أجزاء من المعسكر الذي يضم مئات الجنود.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد اتهم، في وقت مبكر من صباح اليوم، الحوثيين بتنفيذ هذا الهجوم، فيما لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول ذلك حتى الآن.

وتخضع معظم أجزاء محافظة مأرب لسيطرة القوات الحكومية فيما يسيطر الحوثيون على بعض المواقع على أطراف المحافظة.