وثائق مساءلة تفيد بأن الرئيس الأمريكي يهدد الأمن وترامب ينفي

قال المشرعون الديمقراطيون الذين يقودون قضية مساءلة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أمس السبت إنه يجب عزل الرئيس لحماية الأمن القومي والحفاظ على نظام الحكم.

وعرض المشرعون في وثيقة من 111 صفحة قُدمت قبل بدء محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء دفوعهم التي تدعم اتهام الرئيس باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وقال المشرعون “يتعين على مجلس الشيوخ إدانة الرئيس ترامب لتجنب تقويض خطير وطويل الأمد لقيمنا الديمقراطية وللأمن القومي”.

وهذه أول مرة يطالبون فيها بشكل رسمي مجلس الشيوخ بإدانة الرئيس وعزله من منصبه.

وقالوا “القضية ضد رئيس الولايات المتحدة بسيطة والحقائق لا جدال فيها والأدلة دامغة”.

والوثيقة دعوة مباشرة لأعضاء مجلس الشيوخ للتحلي بالحياد.

وقالت “التاريخ سيحكم على كل عضو في مجلس الشيوخ يترفع عن الخلافات الحزبية وينظر إلى الحقائق بإخلاص ويدافع عن الدستور”. وأشارت الوثيقة إلى أن “الرئيس ليس ملكا”.

وأعلن فريق ترامب القانوني رفضا قويا لاتهامات المساءلة تُلي خلال جلسة في مجلس الشيوخ في وقت سابق أثناء إجراءات التحضير للمحاكمة. ومن المتوقع أن يصدر الفريق ردا أطول على إحاطة الديمقراطيين قبل المحاكمة.

وأكد محامو ترامب مجددا في إطار رفضهم للاتهامات أنها ليست سوى محاولة حزبية لعزله من منصبه و”هجوم خطير على حق الشعب الأمريكي في أن يختار رئيسه بحرية”.

وأضافوا في ردهم الذي جاء في ست صفحات والذي صدر أمس السبت “محاولة فجة وغير قانونية لتغيير نتائج انتخابات عام 2016 والتدخل في انتخابات عام 2020 التي يحل موعدها بعد بضعة أشهر”.

وتطرق محامو ترامب رسميا وللمرة الأولى إلى مادتي المساءلة اللتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.