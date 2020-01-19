توجيهات للجهات المعنية بالاستعدادات لإطلاق رالي حائل الدولي 2020

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي، الجهات المعنية بالاستعداد لإطلاق رالي حائل نيسان الدولي 2020 في نسخته الـ 15 خلال الفترة من 9 – 14 جمادى الآخرة 1441هـ، الموافق 3 – 8 فبراير 2020م.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2020 عبدالعزيز بن عبدالله السيف أن الاستعدادات لهذا الحدث اكتملت من قبل اللجان الفرعية بدعم ومتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، مشيراً إلى أن الرالي الذي تنظمه هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وبتنظيم فني على السباق من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، سيكون على مسار صحراوي بمسافة إجمالية تقدر بـ 1700 كيلو متر موزعة على أربع مراحل خاصة مع تنوع مختلف التضاريس في صحراء المنطقة التي تحمل القيمة النسبية المميزة والمناسبة لاتساع إقامة مثل هذا الحدث النوعي .

وكشف رئيس اللجنة التنفيذية عن إضافة مرحلة جديدة للمتسابقين؛ نظراً إلى زيادة عدد المشاركين في هذه النسخة، حيث يتزامن الرالي مع فعاليات موسم حائل هذا العام، راجياً أن تستمر نجاحات الرالي عاماً بعد عام.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، قد اطلع على استعدادات اللجنة التنفيذية للرالي، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة في 6 يناير الماضي في صالة الاجتماعات الرئيسة بديوان الإمارة.