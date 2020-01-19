الدوري السعودي: #الفيصلي يستضيف #الهلال غداً في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12

يستضيف فريق الفيصلي نظيره الهلال غداً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة في لقاء مؤجل من الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد ن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

ويسعى الهلال “الأول” بـ 30 نقطة إلى تحقيق النقاط الثلاث لمواصلة صدارة الترتيب والابتعاد عن أقرب منافسيه النصر الذي يملك نفس الرصيد من النقاط , وفي المقابل يأمل الفيصلي الذي يحتل المركز التاسع بـ 20 نقطة في تحقيق نتيجة إيجابية للبدء والتقدم في سلم الترتيب .

وتعد مباراة الغد المباراة الأخيرة المؤجلة للهلال بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية .