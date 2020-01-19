اتحاد الكرة الآسيوي: حسم مصير مباريات الأندية الإيرانية قريباً

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيبحث اليوم أو غدا التوصيات التي رفعتها لجنة المسابقات بشأن عدم إقامة أي مباريات للأندية في إيران بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة فيها.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عن مصادر مطلعة بالاتحاد الآسيوي أن شركات طيران متعددة تتجه بشكل جدي إلى عدم السفر إلى إيران، وهو ما يعني صعوبة سفر الأندية الآسيوية إلى المدن الإيرانية لخوض أي مباريات رسمية دولية فيها.

وأضافت المصادر أن أعضاء لجنة المسابقات تلقوا رسائل رسمية يوم الخميس الماضي تضمنت طلب تصويت لعدم إقامة مباريات رسمية في إيران على مستوى الأندية، وأن الأعضاء ردوا على هذا الطلب أول أمس الجمعة فيما رفعت التوصيات الخاصة بالتصويت لذلك للنظر فيه من قبل المكتب التنفيذي الآسيوي اليوم الأحد أو خلال اليومين المقبلين

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الاتحاد الآسيوي فرض على أنديته خوض مبارياتها المقررة على ملاعبها ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا على أرض محايدة، دون أن يكشف الأسباب.

وبحسب مصادر آسيوية، فإن الاتحاد الإيراني هدد بالانسحاب في حال تم حظر اللعب في ملاعبه.

وجاء في بيان نشر على موقع الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمس السبت أن «الاتحاد تلقى خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم… يعلن فيه عن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا التي من المقرر أن تستضيفها الأندية الإيرانية، في بلدان محايدة».

وأضاف أن اجتماعا استثنائيا تم على الفور لمعالجة الموقف وستتم استشارة مديري الأندية الأربعة التي تمثل إيران في البطولة وهي برسيبوليس وسيباهان (يشاركان مباشرة في دور المجموعات) واستقلال طهران وشهر خودرو (يشاركان اعتباراً من الدور التمهيدي الثاني).

وأفاد الاتحاد بأنه «سيتم الإعلان عن الموقف النهائي للأندية الإيرانية والاتحاد في الأيام التالية»، دون أن يوضح السبب الذي يقف خلف قرار حظر إقامة مباريات دوري الأبطال في الأراضي الإيرانية.

من جهتها، أعلنت الأندية الإيرانية الأربعة المتأهلة لدوري أبطال آسيا الانسحاب من البطولة بعد قرار اتحاد الكرة الآسيوي بنقل مباريات الأندية الإيرانية إلى ملاعب محايدة.

وذكرت وكالة “مهر” الحكومية إن الأندية الأربعة بعد اجتماعات واتصالات قررت الانسحاب من دوري أبطال آسيا.

وذكرت الوكالة أنه الانسحاب يأتي «في سياق حفظ كرامة ومصالح البلد» ودفاعاً عن «وجود الأمن في إيران» و«منع تدخل السياسة في قرارات كرة القدم».

كما أفادت وكالة أنباء “تسنيم” بأن الأندية الإيرانية قررت الانسحاب من دوري أبطال آسيا بعد اجتماع مسؤولين للأندية الأربعة.