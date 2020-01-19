الوزارة تشكر تعليم الأفلاج لمساهمته في إنجاح برامج التطوير المهني

تلقت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج خطاباً تضمن الشكر والتقدير من قبل المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم نظير مساهمة تعليم الأفلاج الفاعلة في إنجاح مشروع برامج التطوير المهني .

ونص الخطاب الذي تقاه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة من المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم د. أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي : “يسر المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، أن يقدم لسعادتكم وافر الشكر وتمام التقدير، على مساهمتكم الفاعلة وجهودكم المتفوقة في إنجاح مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1440هـ ، الذي حققت مخرجاته أثرا إيجابيا على أداء المعلمين والمعلمات وقيادات الميدان التعليمي، والشكر موصول لجميع منسوبي إدارتكم الموقرة، ممن شاركوا في العمليات التنفيذية والإشرافية والمتابعات الفنية والإدارية ذات الصلة بأعمال هذا المشروع، ونخص بالشكر الجزيل مدير ومديرة إدارة التدريب التربوي، ومنسقو منصة التدريب الصيفي بالإدارة.

وكانت إدارة التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج قد قامت بتدريب نحو 500 متدرب في برامج التدريب الصيفي من خلال برنامج تدريبية متنوعة، كما اطلقت منصة إلكترونية تمنح إعطاء الصلاحية لقادة المدارس في ترشيح المعلمين للبرامج التدريبية، وتمكن المتدرب من تقييم البرامج التدريبية والمدربين والبيئة التدريبية ويتم استلام الشهادات بعد البرنامج إلكترونيًا.