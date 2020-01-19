ضمن دورها الريادي في تنظيم ضخ الوظائف بشركات القطاع الخاص، تطرح غرفة الرياض (439) وظيفة للجنسين، (285) وظيفة منها رجالية، و (154) وظيفة نسائية، ويتم التقديم لها ابتداء من الأحد 19 يناير وحتى يوم الخميس 23 فبراير، وتتوزع مقار إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بين غرفة الرياض وعدد من الشركات الراغبة باستقطاب السعوديين لوظائفها.

وتلبي الوظائف المطروحة معظم شرائح الشهادات العلمية ابتداء من الشهادة المتوسطة فالثانوي والدبلوم أو البكالوريوس، فيما تتنوع الوظائف بين وظائف اعتيادية وإدارية وتقنية وتخصصية، وأتاحت بعض الشركات وظائف لمتخصصات تجميل ومديرات فروع وتسويق كما في الوظائف النسائية، فيما تتوزع نوعية الوظائف ومسماها بين محاسب وأخصائيو موارد بشرية وفنيو صيانة ومندوبو مبيعات وسائقين بالنسبة للوظائف الرجالية.

ولمعرفة المزيد حول أماكن إجراء المقابلات وتخصصات الوظائف المتاحة يمكن الدخول على الرابط: https://cutt.us/m3YM0