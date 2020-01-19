“الخارجية الفلسطينية”: قرارات وزير الحرب الإسرائيلي تضعه على رأس قائمة مجرمي الحرب

عدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، بإصراره على قراراته يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وقالت “الخارجية” في بيان، اليوم، إن تقييد أنشطة المتضامنين اعتراف مباشر بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، واعتداء صارخ على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف اسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية.

وحذرت الوزارة من أن قرار بينيت يعكس توجهًا احتلاليًا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة تحت مبرر “اننا قد حذرنا من عنفية تلك التظاهرات، ولم يكن لدينا كجيش احتلال من ملاذ إلا مواجهة التصعيد العنيف الخطير من جانب الفلسطينيين”.

وطالبت الخارجية في هذا السياق، مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.