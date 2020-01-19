“الأرصاد”: كتلة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس في المملكة بدءًا من الثلاثاء حتى الخميس.

وقالت إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، الشرقية، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك “اللوز، علقان والظهر”، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية “طريف والقريات وحزم الجلاميد” من مساء يوم الثلاثاء والأربعاء.

كما تشير التوقعات إلى الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء، قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق “الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل”.

بينما يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقتي الرياض والمدينة المنورة وذلك اعتبارًا من يوم الخميس.

وتشير التوقعات أيضًا إلى نشاط الرياح السطحية قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر/ساعة مثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.