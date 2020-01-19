البرلمان الأردني يقر مشروع قانون لحظر استيراد الغاز من إسرائيل

أقر البرلمان الأردني، اليوم الأحد، مشروع قانون لحظر واردات الغاز الإسرائيلي بعد أيام من

بدئها بموجب اتفاق أبرم في 2016 ويقدر بمليارات الدولارات ويواجه معارضة شعبية واسعة.

ووافق كل نواب البرلمان الأردني، وعددهم 130، بالإجماع على مشروع القانون الذي سيحال لمجلس الوزراء الذي سيحوله لقانون إذا وقع عليه لكن هناك العديد من العقبات القانونية التي قد تحول دون ذلك.

وقالت الحكومة من قبل إن الاتفاق أبرم بين شركات وليس بين حكومات وبالتالي فهو ليس قضية سياسية.

وأبرم اتفاق إمداد الغاز الذي تبلغ قيمته نحو عشرة مليارات دولار بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) وشركة نوبل إنرجي، وهي كونسرتيوم أمريكي-إسرائيلي مقره تكساس، لتزويد محطات توليد الكهرباء في الأردن بالغاز.

وقالت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويًا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.