وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز مشاريع المنطقة الشرقية

تفقد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، حيث قام بزيارة مشروعي إطلالة البحر، وسرايا الغروب في الخبر وثلاثة مشاريع في الدمام هي البيرق، والفريدة، وواحة الدمام، كما التقى معاليه بعددٍ من المطورين العقاريين في المنطقة.

وتضم المنطقة الشرقية 22 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر 18,807 وحدة سكنية، إذ تحظى الدمام وحدها بـ9 مشاريع هي “البيرق، الفريدة، واحة الدمام، الياسمين ريزدينس، النخيل، مد، تلال الغروب، الواجهة، نسيج تاون”، مقابل أربعة مشاريع في الخبر هي “سرايا الغروب، وإطلالة البحر، الشروق، الشبيلي”.

وبدأ وزير الإسكان جولته التفقدية لمشاريع الوزارة بالشراكة مع المطورين العقاريين لمشروع إطلالة البحر الذي يوفر 860 وحدة سكنية من نوع فيلا على مساحة إجمالية تتجاوز 358 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 621 ألف ريال للفيلا، كما قام معاليه بزيارة مشروع “سرايا الغروب” الذي يوفر 116 وحدة سكنية من نوع فيلا، على مساحة إجمالية تصل إلى 40 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 790 ألف ريال.

وكان معالي وزير الإسكان قد التقى ظهر اليوم بعدد من المطورين العقاريين في المنطقة الشرقية وذلك في فندق كمبنسكي، قبل أن يواصل جولته الميدانية في مدينة الدمام والتي بدأها في مشروع “البيرق” حيث شهد توقيع اتفاقية ثلاثية بين البناء المستدام والمطور العقاري والمكتب الهندسي، حيث يوفر مشروع البيرق 959 وحدة سكنية من نوع فيلا، على مساحة اجمالية للمشروع تقارب 520 ألف متر مربع.

كما زار مشروع إسكان الدمام “الفريدة”، والذي يوفر 1396 وحدة سكنية من نوع شقق على مساحة إجمالية تبلغ 107,107 متر مربع، وبأسعار تبدأ بـ249 ألف ريال، فيما يوفر مشروع واحة الدمام 2952 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، على مساحة إجمالية تتجاوز 643 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 539 ألف ريال.

وشدّد الحقيل خلال لقائه بالمطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم، منوّهاً إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني وفقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – مع مراعاة الرغبات المختلقة والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.

وتبرز في الدمام مشاريع “الياسمين ريزيدنس” التي توفر 103 وحدات سكنية من نوع شقق على مساحة 8690 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 314 ألف ريال، كذلك مشروع “النخيل” الذي يوفر 1797 شقة بأسعار تبدأ من 196 ألف ريال وبمساحة إجمالية للمشروع تتجاوز الـ134 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مشروع “مد” الذي يوفر 728 شقة بأسعار تبدأ من 546 ألف ريال على مساحة إجمالية تزيد على 310 متر مربع.

ومن مشاريع الدمام أيضاً “تلال الغروب” الذي يوفر 442 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس بأسعار تبدأ من 579 ألف ريال، وبمساحة إجمالية للمشروع تزيد عن 134 ألف متر مربع، كذلك مشروع “الواجهة” الذي يضم 574 فلل بأسعار تبدأ من 595 ألف ريال وبمساحة إجمالية للمشروع تتجاوز 185 مترمربع، بالإضافة إلى “نسيج تاون” الذي يوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، بأسعار تبدأ من 530 ألف ريال وبمساحة إجمالية تتخطى الـ190 ألف متر مربع.

وفي الخبر، يبرز مشروع الشبيلي الذي يضم 43 وحدة سكنية من نوع شقق بأسعار تبدأ من 460 ألف ريال، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 7268 متر مربع، كذلك مشروع الشروق الذي يوفر 188 وحدة سكنية من نوع شقق بمساحة إجمالية للمشروع تتجاوز الـ7 ألاف متر مربع، وبأسعار للوحدات السكنية تبدأ من 462 ألف ريال.

يذكر أن وزارة الاسكان تتيح عدداً من الخدمات بالإضافة إلى الخيارات السكنية المتنوعة، تشمل خدمة المستشار العقاري والقرض الاضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، ومبادرة القروض العقارية للذين تجاوزوا 50 عام، ودعم ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب خدمة الحجز الالكتروني والاستحقاق الفوري عبر بوابة “سكني” الإلكترونية، وكذلك مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090