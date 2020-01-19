البيان الختامي لقمة برلين: الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين

كشفت معلومات مسربة، أبرز قرارات مؤتمر برلين، بشأن الأزمة الليبية، الذى عقد اليوم الأحد، فى العاصمة الألمانية، بحضور عدد من زعماء وقادة الدول، الذين أكدوا أن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين.

وتضمنت البنود التى تم تسريبها ـ ونقلتها وكالة فرانس 24 ـ الدعوة إلى إصلاحات أمنية، وذلك عن طريق دمج كافة الهياكل العسكرية على الأراضى الليبية، تحت قيادة حكومة الوفاق، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي.

كما شملت البنود التى من المقرر الإعلان عنها فى البيان الختامى لأعمال المؤتمر، ضرورة تقديم المتورطين فى ارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان إلى المحاكمة الدولية.

وكشفت الوثيقة، عن اتفاق بشأن المنشآت النفطية، وخاصة بعد وقف الإنتاج فى الفترة الأخيرة.