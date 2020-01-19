بعد غضب شعبي.. صحيفة قطرية تتراجع عن تقرير تعديلات “قانون إثارة الرأي العام”

دفع غضب شعبي وإدانات حقوقية عالمية، صحيفة الراية القطرية إلى حذف تقرير نشرته تضمن تعديلات على قانون إثارة الرأي العام، وقدمت اعتذرها للجمهور.

وأصدرت الصحيفة القطرية، المقربة من قصر الدوحة، بيانا بعد الضجة التي أثارها التقرير وقالت فيه “نعتذر لقرائنا الأعزاء عما أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات، التي حصلت عليها الراية من مصدر غير رسمي، وقامت بنشرها دون التأكّد عن طريق الجهات المختصة”.

وتابعت: «علمًا بأنه قد تمّ حذف الخبر من موقعنا وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي».

لكن اعتذار الصحيفة وإقرارها بنشر الخبر دون التأكد من صحة المعلومات الواردة من الجهات المختصة لم يرض قطاع عريض من النشطاء في قطر، نزولا على أن الصحيفة من المستحيل أن تنشر هذا الخبر دون توجيه رسمي من القصر.

من جانب آخر، لم ينف بيان الصحيفة القطرية الخبر نفيا كاملا، إنما اقتصر بيانها تقديم اعتذر عن النشر دون التأكد من الجهات المختصة فقط.

ويقول نص القانون الجديد الذي انفردت بنشره قبل حذفه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج، الشأن العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة، أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة، أو المساس بالنظام العام للدولة.

فيما لم تنف الحكومة القطرية أو تؤكد التقرير الذي أثار ضجة كبرى وغضبا في الشارع القطري، بتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.