الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، لافتة إلى أن السماء ستكون صحوا بوجه عام، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

وقالت في بيان على “تويتر”: سماء صحو بوجه عام وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وأجزاء من شمال المملكة .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18/42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج.