بالصور.. حضور وانضباط في أول يوم دراسي بالمملكة

شهدت مدارس المملكة اليوم، حضورا وانضباطا ملحوظا من الطلاب وكادر التدريس والإداريين، وحظي أول يوم بحضور نسبة عالية من الطلاب.

وتنظم وزارة التعليم حملات بين وقت وآخر للانضباط المدرسي، خصوصا في الأسابيع الأولى من الدراسة والأسابيع الأخيرة.

وشهدت مدارس التعليم العام استقبال أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، بعد انتهاء الإجازة.

وأعلنت وزارة التعليم، اكتمال استعداداتها لاستقبال الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، مشددة على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم، وتفعيل لائحة المواظبة. كما أعلنت اكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام 516 ألف معلم ومعلمة في مدارسهم.

وتشير إحصاءات الوزارة إلى تأمين ما يزيد عن 147 مليون كتاب مدرسي في مدارس المملكة والمدارس السعودية في الخارج وأنظمة التعليم الأخرى، بنسبة 100%، وتوزيعها على المدارس قبل وقت كاف.