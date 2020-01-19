أمن الدولة .. تواجد مميز في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل و 990 خدمة حاضرة للإبلاغ عن المطلوبين أمنيا

في سعيها لإخراج صورة متكاملة عبر تكاتف وتعاون يعرب عن حرصها على إنجاح جميع الفعاليات في المملكة، تعاونت جميع قطاعات حكومة المملكة على إنجاح جميع المهرجانات من أجل خدمة الوطن والخروج بالصورة المأمولة، ومن تلك المهرجانات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة والتي قدمت جميع قطاعات الدولة المشاركة أجمل الصور التي جسدت جمال العمل الجماعي وروح الفريق الواحد.

وكان جهاز أمن الدولة-كما هو دائما- في المكان و الزمان الصحيحين متواجدا لحماية وتأمين لمهرجان مهرجان الملك عبدالعزيز منذ إنطلاقته في أول أيامه إلى الختام ومتابعا لليوميات أولا بأول

وفي مبادرة متميزة قدمت فرق أمن الدولة المتواجدة في المهرجان هدايا للزوار من الوفود الأجنبية لمشاركة نادي الإبل في مهمته في خدمة الضيوف والإحتفاء بهم من أبناء الوطن بجميع قطاعاته لضيوف الوطن .

وفي سبيلها لحماية المواطنين والزوار حرصت رئاسة أمن الدولة على تقديم خدماتها عبر الرقم 990. حيث يتم تلقي البلاغات عن المطلوبين امنيناً او الاشتباه في أشخاص يحملون فكراً متطرفاً وكل مايمسى امن وسلامة الوطن.