إنقاذ طفل من فشل كلوي محقق بمجمع الملك فيصل بالطائف

أجرى فريق طبي جراحي متخصص في المسالك البولية بمجمع الملك فيصل بالطائف، عملية جراحية ناجحة بالرغم من صعوبتها، من أجل إنقاذ طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من الفشل الكلوي الناتج عن المثانة العصبية.

وصل الطفل إلى المجمع وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة اتضح وجود تضخم بالكليتين ومثانة عصبية منقبضة ناتجة عن تشوهات خلقية في أعصاب الحبل الشوكي المغذية للمثانة البولية وعضلة التحكم في مجرى البول.

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية استمرت العملية عدة ساعات والتي تم فيها عمل تحويل للبول من المثانة البولية لجدار البطن لتفريغ المثانة البولية بصفة منتظمة و تقليل الضغط البولي بالمثانة البولية لحماية الكليتين من الفشل الناتج عن ارتفاع ضغط البول بالمثانة البولية، وتكمن الصعوبة في هذه الحالة لوجود حساسية شديدة لمادة المطاط عند الطفل و هو عنصر أساسي في العديد من الأدوات الطبية مثل القفازات الجراحية و غيرها و هو ما قد يهدد حياته خلال الجراحة وفترة المتابعة داخل المستشفى و لذا تم التنسيق بين الفريق المعالج وقسم العمليات والتنويم لمنع أي مكونات من المطاط من ملامسة المريض واستبدالها بمواد بديلة خالية من المطاط.

وبعد المتابعة لعدة أيام غادر الطفل المستشفى بصحة وسلامة.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه العمليات تعتبر من العمليات الصعبة التي تحتاج إلى مهارة عالية، وهو مايتوفر في المجمع من كوادر بشرية مؤهلة وتجيهزات على أحدث المستويات.