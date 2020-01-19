الإمارات عن “مؤتمر ليبيا”: تهميش الدور العربي كما في سوريا درس قاس لن يتكرر

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن المتابع لمؤتمر برلين حول ليبيا يدرك أن حضور مصر والجزائر والإمارات والجامعة العربية ضمان ضروري أن البعد العربي حاضر وبقوة في مساعي البحث عن السلام والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق، تهميش الدور العربي، كما هو الحال في سوريا، درس قاس لن يتكرر.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر “ندعم مؤتمر برلين ومخرجاته ونسعى مع المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى حلّ سياسي نحو السلام والإستقرار، أزمات العالم العربية العديدة والممتدة لن تطفئها التدخلات الإقليمية والدور العربي ضروري ضمن جهود المجتمع الدولي و الأمم المتحدة”.