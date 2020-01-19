خبير مناخ: موجة شديدة البروردة تضرب المملكة الأربعاء وتستمر لأيام

توقع الباحث والخبير المناخي عبدالعزيز بن مبارك الثبيتي، انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة بدءا من يوم الأربعاء 22 يناير وتستمر قرابة الأسبوع.

وقال في بيان صحفي، “سوف تسجل درجات منخفضة جدا ومتوقع أن الثلج سيكون حاضرا على المناطق الشمالية للمملكة وأيضا هناك نشاط كبير في الرياح السطحية المثيرة للغبار ول ايستبعد أن تتأثر المنطقة الشرقية مساء الأربعاء وصباح الخميس إلى هطول الأمطار”.

وتابع: “نعيش هذه الأيام في موسم الشبط وسينتهي موسم الشتاء فلكيا في 20 مارس”.