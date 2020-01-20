مقتل 13 حوثياً شرق صنعاء.. بينهم قيادي

أعلنت قوات الجيش اليمني مصرع 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب، إن الجيش الوطني، نفذ، مساء الأحد، عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم.

كما أوضح أن الانقلابيين تكبدوا خلال العملية أكثر من 13 قتيلاً، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وكان الجيش اليمني قد شن، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خلال اليومين الماضيين، هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها الميليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض في مديرية نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.