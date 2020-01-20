طقس عاصف يضرب شرق أستراليا مع استمرار حرائق الغابات

من المتوقع أن تضرب عواصف رعدية اليوم الاثنين أجزاء من أستراليا، بما في ذلك العديد من المناطق التي دمرتها الحرائق، مع استمرار الحرائق في شرق وجنوب شرقي البلاد المتضررين من الجفاف.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي “تحذيراً من العواصف الرعدية الشديدة” من رياح مدمرة وحبات برد كبيرة وأمطار غزيرة على أجزاء كبيرة من نيو ساوث ويلز وجنوب كوينزلاند والعديد من المناطق في فيكتوريا اليوم. وهناك أيضًا خطر حدوث فيضان مفاجئ.

كما عانت العاصمة كانبرا أيضا لفترة وجيزة من الرياح والعواصف المصحوبة بحبات البرد الكبيرة لمدة 15 دقيقة بعد ظهر اليوم.

وسقطت الأمطار في الولايات الثلاث المتضررة من حرائق الغابات خلال الأسبوع الماضي، ما يوفر بعض الراحة لرجال الإطفاء المنهكين الذين يكافحون الحرائق منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي كوينزلاند، تم إغلاق العديد من الطرق السريعة واضطرت السلطات إلى إجلاء الناس بسبب الفيضانات المفاجئة التي حدثت يوم أمس الأحد.