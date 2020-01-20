شرطة القصيم تقبض على امرأة مقيمة دخلت مسجداً ووضعت مواد نجسة

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم من القبض على إمرأة مقيمة دخلت لأحد المساجد ووضعت مواداً نجسة فيه.

وبحسب التفاصيل فقد أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيمة من الجنسية السودانية – في العقد الرابع من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على دخولها لأحد الجوامع بمحافظة الرس وبعثرة محتوياته ، ووضع موادٍ نجسةٍ فيه ، وسرقة مبلغٍ مالي وجهاز هاتفٍ جوال من أحد الوافدين ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرت بما نسب إليها ، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.