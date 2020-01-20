أمير الباحة يوجه الجهات الأمنية بتيسير وصول الطلاب والمعلمين

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، الإدارات الأمنية في المنطقة ممثلة في الإدارة العامة للمرور وشرطة الباحة بتسهيل وصول الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات للمدارس في مستهل الفصل الدراسي الثاني في جو آمن تسوده الطمأنينة والراحة.

من جهته رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني شكر وتقدير الميدان التربوي لسمو أمير الباحة على الاهتمام الكبير الذي يجده منسوبو التعليم من سموه ومتابعته الدائمة للمعلمين والطلاب ومشاركتهم مناسباتهم وأفكارهم وتطلعاتهم.

مؤكداً أن هذا الاهتمام والدعم المستمر يعكس الرعاية الكريمة التي يجدها قطاع التعليم من القيادة الرشيدة – حفظها الله -، مضيفاً أن هذا الدعم الكبير يحتم علينا البذل والعمل المتواصل لتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية ترضي المستفيدين وتوازي تطلعات ولاة الأمر، سائلاً الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وقيادتها ودينها.