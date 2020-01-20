مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان لدمج واعتماد مشروع “فلل الأوركيدز”

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤخراً في الرياض اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان لدمج واعتماد مشروع “فلل الأوركيدز” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كجزء من برامج وزارة الإسكان لتنظيم الدعم السكني للمواطنين ولائحته التنفيذية.

ويضم المشروع الواقع على مساحة 1,580,322 متراً مربعاً, 2580 وحدة سكنية سيتم تخصيص 2248 فيلا سكنية وتاون هاوس منها لمستفيدي الدعم السكني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي, أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي في إطار الشراكة والتعاون المستمرين بين الوزارة والمدينة الاقتصادية، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين المؤهلين للحصول على الدعم السكني وفقاً لتنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية، من خلال برامج متنوعة توفرها بالتعاون والشراكة مع الجهات التابعة لها، أو المرتبطة بها من ناحية وشركائها من القطاع الخاص من ناحية أخرى.

وعَـد لنجاوي مشروع “فلل الأوركيدز” أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية المواكبة لرؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة.

ويقدم فرصاً واعدة للمواطنين لبناء منازل أحلامهم أو راغبي الاستثمار في الأراضي السكنية المطورة بأحدث أساليب البنية التحتية المتقدمة, مشيراً إلى أنه روعي في تصميم المشروع أعلى مستويات العيش بأسلوب حياة مميز وفريد في أجواء عصرية راقية تحيطها أعلى درجات الخصوصية والأمان والفخامة بأسعار في متناول الجميع.