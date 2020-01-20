“سكني” يوقع اتفاقية لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي “السياحة”.. ويدشن معرضه في “التعليم”

وقع نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فاروق بن عبدالله الخزيم، والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبرنامج “سكني”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي الهيئة المستحقين للدعم السكني.

تأتي هذه الاتفاقية التي وقعت بمقر الوزارة بالرياض، في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

بدوره، أكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد أن مثل هذه الاتفاقيات، تسعى الوزارة من خلالها للوصول لكافة المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين “سكني” والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الهيئة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني، والذي سيقام داخل مقر الهيئة للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”.

كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي “السياحة” بعروض حصرية، خلال فترة إقامة المعرض.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في المعرض، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيها، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

تدشين معرض “سكني” في مقر وزارة التعليم

من جهة ثانية، دشّن المشرف العام على الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم الدكتور خالد المطرفي، والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، بمقر وزارة التعليم بالرياض أمس، معرض “سكني” الذي ينظمه البرنامج بالشراكة مع وزارة التعليم ويستمر لمدة عشرة أيام.

ويقدم “سكني” خلال المعرض عروضاً خاصة لمنسوبي “التعليم”، منها تقديم مزايا خاصة وغير مسبوقة تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ 40 عاما تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة “دعم المدنيين” التي توفر للفئة العمرية من سن 40 إلى 44 عاما قرضا إضافيا حسنا يصل إلى 75 ألف ريال ومن 45 إلى 50 عاما الاستفادة من 85 ألف ريال ومن سن الـ 50 عاما وأكثر يمكنهم الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال.

كما تضمنت الاتفاقية تخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5%، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الادارية وخفض هامش الربح لبعض الجهات التمويلية، بالإضافة لدعم الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.