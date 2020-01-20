“السواط” يقترب من الرحيل عن التعاون

اقترب عبد المجيد السواط لاعب فريق التعاون لكرة القدم، من حسم مستقبله مع ناديه الحالي، في الوقت الذي تتنافس فيه أندية النصر والأهلي والاتحاد على ضمه خلال فترة

الانتقالات الشتوية الجارية.

وسيحسم نادي التعاون مصير لاعبه خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث اتخذ السباق على ضمه بين ناديي النصر والأهلي منحنى جديد، في ظل تساوي العرضين اللذين تم تقديمهما لضم اللاعب، في حين تضاءلت فرص الاتحاد في ضمه مع تقديمه لعرض أقل قيمة.

ولا تمانع إدارة التعاون في بيع اللاعب، لكنها تشترط الحصول على مقابل مرضي من الناحيتين المادية والفنية، حيث يمكن لها طلب لاعبين في المقابل من النادي الذي سيفوز بخدمات اللاعب.

وأوضح عبد الله الزهراني وكيل اللاعب في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن اللاعب لم يوقع لأي ناد حتى الآن، مرجحًا أن يوقع موكله لأحد تلك الأندية اليوم أو غدًا.

ويحتل التعاون، المركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 25 نقطة.