وزير العدل اللبناني الأسبق يحذر من محاولات “شيطنة الثورة”

أبدى وزير العدل اللبناني الأسبق اللواء أشرف ريفي، تأييده الكامل للثورة التي تحصل ومطالبها المحقّة، مشددًا على أن “شيطنة الثورة لن ينفع السلطة، والثوار لديهم مناعة وطنية كافية ولن يسقطوا في مثل هذه المحاولات”.

وقال “ريفي”، لصحيفة “نداء الوطن” اللبنانية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إنّ أسرع طريق للحل الآن يكون عبر المؤسسات الموجودة بالإسراع بتشكيل حكومة مستقلة بالكامل عن السلطة القائمة، تُدير شؤون البلاد، وتضع حدًا للانهيار الاقتصادي وتؤسس لانتخابات نيابية مبكرة.

ودعا “ريفي” نواب “المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الكتائب” وكل القوى في مجلس النواب، التي تُبدي معارضتها للوضع القائم، إلى الاستقالة الفورية، حتى تكون منسجمة مع مواقفها، لأن هذا المجلس قد فقد شرعيته بالكامل والناس قالوا كلمتهم بهذا الخصوص والمكابرة لم تعد تُجدي نفعًا.