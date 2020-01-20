غدا.. “الفيصل” يزور مدينة السيارات بحي العكيشية في مكة

يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، غدا الثلاثاء، مدينة السيارات بحي العكيشية بمكة المكرمة للاطلاع على سير الأعمال ومتابعة الإجراءات الأخيرة لتشغيل الموقع وبدء جدولة انتقال ورش ومعارض السيارات من داخل مكة إلى الموقع الجديد، بعد أن أنهت الأمانة كافة أعمال البُنى التحتية للمشروع وتجهيز مواقع الورش ومعارض السيارات ومحلات بيع قطع الغيار.

وتضم مدينة السيارات بحي العكيشية ورشًا ومعارض وصالات عرض للسيارات المستعملة والجديدة وعددًا من الخدمات التجارية المتنوعة، على مساحة إجمالية تتجاوز الـ 4.5 مليون متر مربع.