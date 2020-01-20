وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون الثقافي مع مسؤول الإعلام بالخارجية الألمانية

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الثقافية والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور أندريس غورغن ، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال ، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب.