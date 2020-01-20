تعاطف مع حالة الروائي الحميد.. والنقيدان: “لا عيب على المثقف لو اشتغل خطابة”

أثارت حالة الكاتب والروائي جارالله الحميد، الجدل، بعد أن نشر قصته ومعاناته الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأشار “الحميد” في قصته إلى الظروف التي يمر بها حاليًا بعد أن سردها في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إذ بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي منذ أن كان يتقاضى 5 آلاف ريال مقابل زاوية أسبوعية في جريدة “الجزيرة” التي يملكها أبو بشار خالد، حتى وصل به الحال إلى “الحديدة” كما وصفه في تغريدته.

وحظيت الحالة بتعاطف عدد كبير من الكتاب والمثقفين وأهل الشأن الإعلامي والأدبي في المملكة، أبرزهم تركي الحمد الذي قال: “حبذا لو كان هناك صندوق ضمان للمثقف يقيه ذل الحاجة، أو حتى راتب تفرغ للمثقف يقيه التغريد بمثل تغريدة جارالله الحميد، الصادرة عن قلب مجروح، أكثر من صدورها عن حاجة مادية”.

وتفاجأ عدد من الكتاب برد من الكاتب السعودي المقيم في الإمارات منصور النقيدان تعليقًا على تغريدة تركي الحمد، قائلًا: “مع الأسف يابو طارق، الذي كتبه جارالله الحميد عار عن الصحة تماماً. أنا أعرف الحال جيدا، والدولة لم تقصر معه، المشكلة عنده هو. كان يجب عليه الصدق والأمانة في حكاية حالته، وأن يراعي عائلته ولا يحرجهم.. من جهة أخرى يجب على المثقفين أن يكونوا قدوة في العمل والكسب واحترام الذات”.

وكتب “النقيدان” عبر حسابه “تويتر”: “نصيحة للمثقفين: تعلموا الادخار والكدة وبيعوا واشروا بالسيارات، وبالجوالات بالبقر بالغنم، لاتستحون تكونون وسطاء في بيع عنز أو أرض تراه 200 ريال نعمة، حتى لو اشتغلتوا خطابات تراه مهوب عيب. أحسن إنكم تبطحون بس هرجكم كله عن دولوز وألتوسير. وأذنابكم طالعة من الدجة”.

وحظيت التغريدات بموجة من الغضب من المتابعين الذين وجدوا في عباراته مثالية زائدة وحديث لا يليق بهذا الظرف.