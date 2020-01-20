«أزعجتنا الرابطات».. جماهير تطالب بإيقاف مكبرات الصوت في الملاعب

تداول الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسما يطالب المسؤولين الرياضيين بضرورة إصدار قرار يمنع استخدام مكبرات الصوت في الملاعب.

وتُستخدم مكبرات الصوت في معظم مباريات الدوري والكأس، إذ يحمل عدد من الأفراد «ميكرفونات» ويرددون هتافات حماسية طوال الـ 90 دقيقة.

وغرّد سامي فيصل «أوافق على منعها هي أصبحت كلاسيكية، وكثير من الأصوات قبيحة نريد أن يكون الهتاف بصوت واحد».

وقال أبو جولي: «أتمنى توقيفها ملينا من إزعاج الرابطات والتشجيع القديم وقفو المايكات والطيران واسمحو بالطبلة الكبيرة».

وكتب أبو العلمين: «أوقفوا ما شئتم لكن من الظلم سحب المايك من الطرب الفريد”، وقال أبو أسامة “المباريات مملة وتجيب الهم إلا بعض المباريات الجماهيرية اللي حتى المكبرات ما تبيّن من صوت الجمهور».