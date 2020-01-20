هندوراس تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

كشف رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرناندير أن بلاده ستصنف حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية”.

وأعلن في تغريدة الاثنين أنه “بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث لمحاربة الإرهاب في نصف الكرة الغربي، سيعين مجلس الدفاع والأمن الوطني في هندوراس حزب الله منظمة إرهابية”.

وانضمت هندوراس بهذا القرار إلى نادي الدول التي تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية والتي تضم حاليا: أميركا، بريطانيان الأرجنتين كندا، أستراليا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، برغواي.

وقبل يومين كانت قد أعلنت وزارة المال البريطانية أنها أضافت حزب الله اللبناني باجنحته كافة إلى لائحتها للتنظيمات الإرهابية وبات خاضعا لمقتضيات تجميد أصوله في المملكة المتحدة.

وكانت الوزارة استهدفت في السابق الجناح العسكري فقط للمنظمة الشيعية ولكنها أدرجت الآن الحزب بكامل أجنحته بعد أن صنفته الحكومة “منظمة إرهابية” في مارس الماضي.

ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له.

ومنذ مارس 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى “محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط”.

من جهته، قال براين هوك الممثل الأميركي الخاص لإيران إن الولايات المتحدة “سعيدة للغاية” بالقرار البريطاني، مضيفا أنها طالما سعت إلى هذه الخطوة لدى الحلفاء الأوروبيين.

وتابع “نود تهنئة المملكة المتحدة لا فرق بين ذراع حزب الله السياسية وذراعه العسكرية”.

وأكدت وزارة المال البريطانية إن التغيير تقرر بعد المراجعة السنوية لسجل تجميد الأصول، ليتماشى مع قرار عام 2019 الصادر عن وزير الداخلية بإدراج حزب الله على القائمة السوداء.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله تنظيما “إرهابيا”، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب فقط بمثل هذا التصنيف.

وفي الأول من نوفمبر 2019، جرى حظر 75 تنظيما في المملكة المتحدة بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى حظر 14 جماعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.