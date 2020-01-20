الاتحاد الأوروبي يعد قائمة عقوبات ضد تركيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء الخارجية في الاتحاد أوصوا بإعداد قائمة عقوبات ضد تركيا وتحديد أسماء المسؤولين والكيانات.

وقال بوريل في بيان له اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي رحب بتشكيل قوة بحرية أوروبية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وجاء بيان الاتحاد الأوروبي بعدما حذر تركيا في وقت سابق، من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، خصوصا في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات محددة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة.

ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم الاثنين، في بروكسل.