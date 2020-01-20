ساما: يحق لمستفيدي القروض الشخصية إعادة جدولة مديونياتهم في حالتين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن المستفيدين من القروض الشخصية من البنوك لهم أحقية في إعادة جدولة مديونياتهم في حالتين.

وأوضحت “ساما”، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن المستفيد من القرض الشخصي من البنك يحق له التقدم بطلب إعادة جدولة المديونية في حال تغيرت ظوفه بشكل إجباري، مثل العجز عن العمل بشكل كلي أو جزئي، دون منحه تمويلا جديدا ودون اي رسوم إضافية أو تغيير في كلفة الأجل.

وتابعت “أما في حال تغيرت ظروف المستفيد من التمويل الشخصي بشكل اختياري، مثل التقاعد المبكر، فإنه يحق له التقدم بطلب إعادة جدولة المديونية، ولكن يحق لجهة التمويل احتساب كلفة أجل دون اي رسوم إضافية”.